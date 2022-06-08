تركيب أعمدة إنارة جديدة لخدمة الطرق السريعة والرئيسية بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى خطة تركيب أعمدة الإنارة بالطرق السريعة والرئيسية، حيث صرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بأنه يستمر العمل فى وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2021 / 2022، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.



وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى زرع 10 أعمدة بطول 10 أمتار بمنطقة مدخل الخزان الجديد وجارى تركيب 20 عامودا بطول 8 أمتار بمنطقة الطوايع والجوايدة، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية سيجرى تزويد الطرق الجانبية والشوارع الداخلية بالأعمدة، كما يتم تركيب محول كهرباء بمنطقة الشيخ فضيل بقدرة 200 ك. ف. أ لخدمة المنطقة لتدعيم إنارة الشوارع.



وأكد اللواء هشام السعدي، أنه جارى تركيب الأعمدة الديكورية لكورنيش النيل بالمدينة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش وحتى يضاهى كورنيش الأقصر الجديد، فهي مصنعة من خامات تمنع حدوث أي ماس كهربائي، كما أن لها أغطية ديكورية للفتحات مزود بوحدة إضاءة الليد الموفرة.



وقام قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا فى الأسبوع الماضي بصيانة 140 عامود إنارة وكشافا بمنطقة مدخل الخزان الجديد وحتى نهايته وبمنطقة أسفل الخزان وصولا لكورنيش النيل، ومن منطقة المسلة وصولا إلى منطقة البنك الأهلي، وجارى استكمال أعمال الصيانة بالشوارع الجانبية وباقي المناطق.



وفى نفس السياق، ناشد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بسرعة سداد باقي مبالغ التصالح بمخالفات البناء، واستلام نموذج 10 مؤقت فى ثانى يوم من السداد، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إنه في حالة التأخير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح.



وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه جرى توزيع نشرات على المجالس القروية تشمل ما يلى: (على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح سرعة التوجه إلى المجلس القروي التابع له لسداد باقي مبلغ التصالح، واستلام نموذج 10 مؤقت تاني يوم من السداد وذلك للأراضي أقل من 200 متر أو حتى ثلاثة أدوار وداخل الحيز العمراني دون استكمال الأوراق، وفي حالة التأخير سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح).





























