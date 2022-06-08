تراجع بورصات السعودية و"أبو ظبى" والكويت بجلسة الأربعاء.. وصعود دبى والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.52% خاسرًا 66.45 نقطة ليغلق عند مستوى 12596.30 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.324% خاسرًا 31.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9665.39 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.67% رابحًا 22.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3395.75 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.27% رابحًا 5.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1883.87 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% خاسرًا 66.45 نقطة ليغلق عند مستوى 12596.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسرًا 122.34 نقطة ليغلق عند مستوى 22206.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.44%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.16%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%.

وقفز 62 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 6.72%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.38%، وتراجع 140 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 4.75%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 4.67%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 552.9 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.324% خاسرًا 31.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9665.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.942 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 244.5 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية والصناعة بنسبة 0.45%، 0.4%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 3.4%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.85%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الكويت شريعة المتداول-الشريحة(ب)" بنسبة 1.85%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.86%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.7%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 333.4 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسرًا 10.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7629.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسرًا 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8454.69 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسرًا 19.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5936.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحًا 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6241.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 171.4 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% رابحًا 22.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3395.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.4 مليون سهم محققة ما قيمته 311.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5023 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 12.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.29%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.36%، 0.09%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.62%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 0.99%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 72.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحًا 5.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1883.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.98 مليون سهم بقيمة 536.6 دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 37.3% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.33%، 1.15%، 1.15%، 0.33%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 23.25% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 8.82%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.01%.