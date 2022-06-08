تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء نقطة إطفاء بقرية قصير العمارنة بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة نقطة إطفاء عليها بقرية قصير العمارنة بمركز القوصية لخدمة الأهالي، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 200 متر بحوض المقالع نمرة 7 ضمن القطعة 4 منافع ترعة القصير القديمة بحوضه زمام ناحية قصير العمارنة بمركز القوصية لإقامة نقطة إطفاء عليها لصالح مديرية الأمن "إدارة الحماية المدنية"، وأن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر من تاريخ صدور القرار.

ويلغي قرار التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة، وفي حالة تغيير استخدام الأرض المخصصة للنفع العام للجهة يلغى قرار التخصيص وتعود الأرض للمحافظة ، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بإستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 79.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.