اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات تعرض مقاول للخطف في الجيزة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:44 م
تحريات لكشف ملابسات تعرض مقاول للخطف في الجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في اتهام سيدة و8 أشخاص في خطف مقاول، لاجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض مقاول للخطف، ووجهت زوجة المجني عليه اتهاما لعدد من الأشخاص بارتكاب الجريمة. 
 
بإجراء التحريات تبين أن سيدة و8 أشخاص، وراء التدبير وخطف المقاول، بسبب خلافات مالية بينه وبين السيدة، لاجباره على توقيع إيصالات أمانة.
 
تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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