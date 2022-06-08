بورصة موسكو تخطط لإطلاق التداول بالعملات الأجنبية وبينها الدرهم الإماراتى

وقال سكابلين في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "نخطط لبدء التداول في الأشهر المقبلة بالدرام الأرمني والسوم الأوزبكي والدرهم الإماراتي، ونلاحظ اهتماما بهذه العملات ونفهم أنها ستوفر سيولة"، مشيرا إلى أنه بعد حل عدد من المشكلات الفنية سيتم إطلاق هذه الخدمة.

وأضاف "لدينا الكثير من العملات التي تعد قيد الدراسة ويمكن إطلاقها في المستقبل، ولكن هذا لا يعني أننا سنطلقها جميعًا، فيجب أولا استيفاء عدة شروط، أهمها الاهتمام الحقيقي من المشاركين وعملائهم بتداول العملة مع ضمان استمرارية العرض والطلب".



وأوضح أنه يتعين فتح حسابات مع البنوك المراسلة بالعملات الأجنبية، والعثور على مزودي السيولة الفورية، وإبرام اتفاقيات مناسبة بين البنوك لبدء التداول.