اليوم السابع
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بعد انقطاع عامين.. عودة موسم المهرجانات الموسيقية فى أوروبا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:22 ص
بعد انقطاع عامين.. عودة موسم المهرجانات الموسيقية فى أوروبا فرقة لموسيقى الروك
كتبت: هناء أبو العز

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بعد انقطاع لمدة عامين، تم الإعلان عن عودة معظم مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا مرة أخرى، في أجواء  يسودها التفاؤل بعد أن تركت جائحة كورونا  بصماتها على كل شيء.
 
 ففي إسبانيا، سيتم افتتاح مهرجان صوت بريمافيرا في برشلونة، وكذلك عدة مهرجانات موسيقية صغيرة في الفترة من 9 إلى 12 يونيو، وفي الدنمارك تنطلق مهرجانات الإعصار وساوث سايد في عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو.
 
ويبدو أن الكثيرين لديهم حماس شديد وتفاؤل قبل بدء موسم المهرجانات وذلك بعد فترة انقطاع إجباري استمرت عامين بسبب القيود المشددة التي فُرضت للحد من انتشار جائحة كورونا؛ والجميع حريص على تعويض مافات، من خلال الرقص والاحتفال وقضاء وقت ممتع بعد هذا الوقت الطويل في المنزل، حتى أن بعذ تذاكر الحفلات نفذت قبل أسابيع من موعد انطلاقها.
 
وتقدم الأحداث الثقافية الشعور بالانتماء للمجتمع مثل المهرجانات الموسيقية،  سواء كنت من عشاق موسيقى الميتال أو الموسيقى الإلكترونية الناعمة، فإن المهرجانات في ألمانيا وجيرانها تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من أشكال الموسيقى.
 
يقول يوناس رودي، رئيس الاتصالات في شركة FKP Scorpio Concert Productions، التي تنظم من بين أشياء أخرى أشياء مهرجان "الإعصار" الألماني: إن التذاكر قد بيعت بالكامل، وأضاف لدويتش فيله: ينصب تركيزنا في النهاية على تقديم المهرجان الذي وعدنا به معجبينا بالشكل الملائم".
 
وتقول الشركة إنها كانت محظوظة لأنها تمكنت بشكل أو بآخر من الحفاظ على فريقها من العاملين طوال الوباء، وأن رواد المهرجان احتفظوا بالتذاكر التي اشتروها لفعاليتي 2020 و 2021 وقال: نود أن نشكرهم على ذلك، خاصة وأن هذا كان خياراً شخصياً لهم دون أي التزام من جانبهم.
 
على مدى العامين الماضيين فقدت الصناعة العديد من المهنيين ذوي الخبرة، ومعظمهم من المهنيين المستقلين الذين ذهبوا إلى أماكن أخرى ، و العديد من منظمي المهرجانات ومقدمي الخدمات عن موظفين لديهم الخبرة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجمهور.
 
 

مهرجانات موسيقى

موسيقى الروك

موسيقى الميتال

اوروبا


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