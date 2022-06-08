بداية مبشرة وجودة عالية.. انطلاق موسم حصاد الفاصوليا فى المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع فيديو من حصاد محصول الفاصوليا بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، فى بداية موسم الحصاد.



ويقول محمد خضير من إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن موسم الفاصوليا هذا العام بدايته مبشرة فى الإنتاج ويعد أفضل من المواسم السابقة، حيث إن فدان الفاصوليا بلغ إنتاجه طنا ونصف الطن هذا العام .



ويضيف خضير، إن إنتاجية هذا العام تعد أفضل بكثير من الأعوام السابقة نظرا للمناخ الذى شهدته البلاد هذا العام من طقس معتدل أدى إلى إنتاجية عالية جدا.



ويشير محمد أبو جميلة تاجر فاصوليا بإحدى قرى مركز منوف بالمنوفية، أن الإنتاجية هذا العام مبشرة جدا للغاية، وأن الأسعار تبدأ من 18 جنيها إلى 19 جنيها لكيلو الفاصوليا من أرض المزارع.



ويؤكد تاجر الفاصوليا، أن المحصول هذا العام عالى جدا فى الإنتاج والجودة بسبب المناخ الذى شهدته البلاد والذى ساهم فى تلك الإنتاجية والجودة.