انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية غدا واستكمال العملية فى المدارس

كتب محمود طه حسين

تنتهى غدا الخميس امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية النظرية، على أن تستكمل الامتحانات العملية داخل المدارس وفقا للجداول المعلنة، فيما تواصل كنترولات الدبلومات الفنية تصحيح كراسات إجابة المواد النظرية التى أدى فيها الطلاب الاختبارات منذ انطلاقها 21 مايو الماضى.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.