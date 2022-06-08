اليابان: 4 طائرات يبدو أنها تابعة للجيش الروسى تحلق باتجاه المجال الجوى اليابانى

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسِؤولين بالوزارة قولهم" إن الطائرات كانت تحلق فوق بحر اليابان باتجاه الساحل الغربي للجزيرة، مشيرين إلى أن اثنتين منهم عادتا قبل الوصول إلى المجال الجوي الياباني، في حين غيرت الأخريان مسارهما متجهتان شمالا في اتجاه جزيرة "سخالين".



وأضاف المسؤولون أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الإقليمي الياباني، كما دفعت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بطائراتها المقاتلة ردا على ذلك.



وأشار المسئولون إلى أن الطائرات العسكرية الروسية لم تقم بالتحليق بشكل مباشر نحو المجال الجوي الياباني خلال السنوات الماضية.