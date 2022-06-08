الهنجارى كسابا كوروشى رئيىسا للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية

كتبت : هند المغربي

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الهنجاري كسابا كوروشي، بالتزكية، لرئاسة دورتها السابعة والسبعين خلال حفل رسمي في نيويورك .

ووفق بيان الامم المتحدة عمل كوروشي كدبلوماسي لبلاده على مدى حوالي 40 عاماً، وخدم خلالها في ليبيا والإمارات واليونان ونيويورك كممثل دائم لهنجاريا، ويشغل حالياً منصب مدير الاستدامة البيئية في مكتب الرئيس الهنجاري، وسيترأس الهيئة الأممية بدءا من سبتمبر 2022.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال الرئيس المنتخب إن العالم يواجه أزمات متعددة ومترابطة من غذاء وطاقة وديون، بينما يبدو أن أزمات المياه ستصبح هي بدورها التهديدات الوشيكة القادمة، كما سلط الضوء على "التحديات المشؤومة" التي تواجه البلدان، بما في ذلك، حالة الطوارئ المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة.

وتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وقد تعهد كوروشي بجعل "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم" شعاراً لدورة الجمعية العامة السابعة والسبعين.

وحذر كوروشي من أن هذه الأزمات والتحديات، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والنزاعات المسلحة الأخرى، تخلق "عاصفة متكاملة" وعدم استقرار غير مسبوق في السنوات القادمة.

وقال أمام الجمعية العامة: " يجب أن نبحث عن حلول متكاملة للتحديات النظامية و أن نفعل ما هو أفضل بكثير في الوفاء بالأهداف والالتزامات والتعهدات المتفق عليها بشكل مشترك".

وشدد كوروشي على أن الجمعية العامة يجب أن تعمل بطريقة موجهة ومؤثرة، مضيفًا أن المجتمعات في جميع أنحاء العالم يجب أن تشعر بأهمية إجراءات الجمعية، كما أن "المساهمين في الأمم المتحدة البالغ عددهم ثمانية مليارات (أي سكان العالم) في جميع أنحاء العالم بحاجة أيضاً إلى فهم نتائج قراراتنا." وأضاف: "العالم الخارجي يعتمد علينا وهو محق في ذلك".

وحدد كوروشي الأولويات لمواجهة التحديات العالمية المعقدة مع دعم الركائز الأساسية للأمم المتحدة المتمثلة في السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتشمل الوقوف بحزم على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وإحراز تقدم كبير وقابل للقياس فيما يخص "التحول المستدام"، وتعزيز دور العلوم في صنع القرار، وتعزيز التضامن بشكل أكبر.

وقال الرئيس المنتخب للجمعية العامة، "نحن نعيش في أوقات تهز الأسس التي بنيت عليها هذه المنظمة. وبينما تلوح أزمات متعددة في الأفق، لا شيء أقل من مصداقية الأمم المتحدة على المحك".

وعن تأسيس الأمم المتحدة، أشار كوروشي إلى أنه وقبل 77 عاماً، أظهرت الدول الأعضاء أنه يمكن بناء السلام الدائم على رماد الحرب، قائلا : "نحن بحاجة إلى نفس العزم اليوم لمواجهة التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين وكذلك مستقبلنا المستدام على هذا الكوكب".