الموافقة على تخصيص أرض لإنشاء نادٍ اجتماعى لأعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، وأعضاء مجلس الإدارة، بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة أرض النوادي لإنشاء نادٍ اجتماعي لأعضاء الغرفة.



وأشاد محافظ بورسعيد، بكلمته خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بجهود الغرفة التجارية ببورسعيد ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة محمد سعده، مؤكدا أن أعضاء الغرفة يستحقون ناديا خاصا بهم يتضمن أنشطة مختلفة.



من جانبه، توجه محمد سعدة، رئيس الغرفة، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي اجتماعي لمنتسبي الغرفة، استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات المعنية لتقديم الغرفة أعلى مستوى من الخدمات لمنتسبيها وبالشكل الذي يليق بهم.



وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه سيجرى الإعلان تباعًا خلال الفترة المقبلة عن كافة الإجراءات والخطوات التي سيتم اتباعها واتخاذها للبدء في إنشاء النادي على الأرض التي وافق المجلس التنفيذي على تخصيصها لإنشاء النادي، وذلك بالشكل والمستوى الذي يليق بمنتسبي الغرفة، مُجددًا شكره لمنتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد على دعمهم ومساندتهم لجهود الغرفة في الملفات المختلفة.