المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، وصولا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استقبال المنفي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين، حيث تم بحث آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم المبعوث الفرنسي ، إحاطة عن لقائه بالمبعوثة الأممية " ستيفاني وليامز "، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمه للاستقرار.