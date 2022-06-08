المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات تستضيف ملتقى توظيف الشباب السبت المقبل

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة لمشروعات الشباب ملتقى توظيف الشباب يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو الجارى بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .

يقام الملتقى بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بمقر المدينة بحي الأسمرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب مثل "المطاعم السياحية والهايبر ماركت والهندسة والمقاولات وشركات البيع والتجزئة والملابس وخدمات الاتصالات والخدمات المالية والتمويل"، وغيرها من المجالات المتنوعة من أجل خلق أكبر فرص لتوظيف الشباب خلال الفترة المقبلة.

يشهد ملتقى التوظيف حضور وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة، ومحمود فوزي رئيس مجلس الأمناء للمدينة الشبابية الرياضية بحي بالأسمرات والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة.

وتوجه وزارة الشباب والرياضة الدعوة إلى كل الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة عمل بشركات القطاع الخاص المشاركة بالملتقى، الإقبال على الملتقى والتقديم على الوظائف المتاحة.

يذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات استضافت العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية خلال الفترة الماضية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتية وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة والملتقي الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني وتصفيات منتخب الكاراتيه التقليدي استعدادا لكأس العالم وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالشباب في شتى المجالات.