اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:59 م
أكرم القصاص
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المجزر الآلى والمحجر البيطرى مشروع قومى فى دمياط بتكلفة 295 مليون جنيه

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:24 م
المجزر الآلى والمحجر البيطرى مشروع قومى فى دمياط بتكلفة 295 مليون جنيه المجزر الآلى بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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يعتبر  المجزر الآلى والمحجر البيطرى بدمياط احد المشروعات القومية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا لأهمية هذا المشروع فى توفير فرص عمل وفرص استثمارية كبيرة ويُعد المشروع انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط، لخدمة قطاع إنتاج وصناعة اللحوم ،و يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة

المشروع يتم  انشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدان بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه ، ويضم 12حظيرة تسع 2400 رأس ماشية، ومجزرين حكومى وآخر استثماري ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400 م٣/ يوم، وكذلك مصنع كومبست ومبنى ادارى ومخزن للأعلاف ورصيف للتنزيل، والتصنيف و8 منافذ للبيع ، حيث من المقرر الإنتهاء من المشروع خلال أكتوبر 2022.

ومن جهتها كدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي ويعمل بصورة متكاملة في إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة

وأشارت عوض إلي أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها  ( أطباء بيطريين -  جزارين – عمال خدمة – إداريين -  أفراد أمن ) .

وأضافت " الدكتورة منال عوض" أن هذا المشروع القومى يتميز  بوقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضا قربه من مينائى دمياط وبورسعيد لتسهيل أعمال الشحن والتفريغ.

 

المجزر الالى بدمياط (1)
المجزر الالى بدمياط 

 

المجزر الالى بدمياط (2)
المجزر الالى بدمياط 

 

المجزر الالى بدمياط (3)
المجزر الالى بدمياط 

 


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