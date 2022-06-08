المتهم بتصوير السيدات داخل حمامات الساحل وضع كاميرا بجوار سلة القمامة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

لجأ عامل إلى حيلة ماكرة لتصوير السيدات، من خلال وضع هاتف محمول داخل حمام السيدات، حيث اعترف المتهم بعد القبض عليه بأنه وضع "الموبيل" مفتوح الكاميرا بجوار سلة القمامة لتصوير السيدات وابتزازهن.

وعقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات، من اكتشاف وجود هاتف محمول "مُشغل على وضعية تصوير الفيديو" مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات، داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالى بالعلمين.

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.