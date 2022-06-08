الكرملين: يتعين تغيير العقوبات المفروضة على روسيا من أجل تزويد الأسواق العالمية بالحبوب

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء؛ ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مفاوضات حول الحبوب مع دول أخرى بخلاف تركيا، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخرا إنه من أجل تزويد الأسواق العالمية بالحبوب الروسية، فإن هناك حاجة لتغيير العقوبات ذات الصلة".



وأضاف "نحن نتحدث هنا عن العقوبات المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بالتأمين على السفن وعدم إمكانية دخول السفن الروسية لنقل الحبوب إلى الموانئ الغربية"، لافتا إلى أن كل هذا يعقد عملية نقل الحبوب ولا توجد حاليا محادثات موضوعية بهذا الشأن.



ومن ناحية أخرى، قتل مدنيان وأصيب آخران بجروح جراء قصف للقوات الأوكرانية على عدة مناطق في لوجانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت سلطات لوجانسك، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدتين في لوجانسك بأسلحة ثقيلة خلال الساعات الاخيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وفي سياق متصل، أفادت سلطات دونيتسك بمقتل مدني وإصابة 6 آخرين إضافة إلى هدم 34 منزلا سكنيا و11 منشأة للبنية التحتية جراء قصف أوكراني خلال الساعات الأخيرة.



وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 500 قذيفة واستهدفت مطار دونيتسك أيضا .



وكانت السلطات في دونيستك أعلنت أمس أن القوات الأوكرانية فتحت النار على مناطق في دونيستك 84 مرة ، لتطلق ما مجموعه 605 طلقات ذخيرة حية، على سكان كييفسكي ومقاطعات بتروفسكي بمدينة دونيتسك وجورلوفكا وياسينوفاتايا وماكييفكا وفولنوفاخا.