القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 طربة حشيش قبل ترويجها بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتكون من عدد (5) عناصر إجرامية " لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص عناصرها فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية) منهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد 9 طلقات من ذات العيار – دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.