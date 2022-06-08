القبض على متهمين بالنصب على عامل بسوبر ماركت فى الدقى

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض عامل بمحل تجارى "سوبر ماركت" لواقعة نصب، حال تردد إحدى السيدات على المحل المشار إليه، وطلبها تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى لرقم هاتف مُحدد وأثناء تنفيذه للخدمة تركت أمامه حافظة نقودها بإدعاء جمع منتجات أخرى لشرائها إلا أنه اكتشف هروبها دون سداد قيمة الخدمة بسيارة رفقة شخص كان بانتظارها فـى الخارج.

أمكن تحديد المحل المشار إليه (كائن بمنطقة الدقى بالجيزة)، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وباستدعاء المجنى عليه أفاد بأن الواقعة حدثت بتاريخ 6 الجارى، وتم تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة - أحد الأشخاص – لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة الثانى السيارة المستخدمة "ملكه" وبحوزة الأولى الهاتف الذى تم تحويل الـمُبلغ المالى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .