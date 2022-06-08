اليوم السابع
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القبض على المتهم بمضايقة سيدة فى النزهة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:45 م
القبض على المتهم بمضايقة سيدة فى النزهة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

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نجحت أجهزة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة مضايقة سيدة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة شحن - مقيم بدائرة القسم، وبصحبته "زوجته" تحمل جنسية إحدى الدول) ، وقرر بتضرره من قائد دراجة نارية " غير معلوم لديه " لقيامه بمضايقة زوجته حال قيادتها سيارتها بمنطقة الشيراتون بدائرة القسم، وقيامها بتصوير الواقعة من خلال هاتفها.
 
أسفرت جهود التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد الدراجة النارية وتبين أنها مقيدة بإسم (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وأصل بلدته محافظة المنيا). 
 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

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