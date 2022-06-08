العراق وبريطانيا يبحثان ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة داعش

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أهمية جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، ودعم مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.



وبحث الكاظمي مع السفير البريطاني لدى العراق، مارك براسيون ريتشاردسون، ببغداد، ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.



واستعرض الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية".