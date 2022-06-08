اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق وبريطانيا يبحثان ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة داعش

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:12 م
العراق وبريطانيا يبحثان ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة داعش رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أهمية جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، ودعم مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.


وبحث الكاظمي مع السفير البريطاني لدى العراق، مارك براسيون ريتشاردسون، ببغداد، ملف الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.


واستعرض الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية".


العراق

مصطفى الكاظمى

بريطانيا

العراق وبريطانيا


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة