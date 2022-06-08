العثور على جثة طفلة غرقت في نهر النيل واستمرار البحث عن الثانية بأخميم في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى بسوهاج جثة الطفلة الأولى التى غرقت مع أبنة عمها منذ 3 أيام، ناحية نجع كمال الدين التابع لقرية دائرة المركز على بعد حوالى نصف كيلو من مكان حادث الغرق، ومازالت الجهود مستمرة للبحث عن الجثة الثانية تمهيدا لإنتشالها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم أول أمس الأثنين يفيد بغرق طفلتين أبناء عمومة بنهر النيل أثناء قيام الطفلتين بجمع الحشائش من على حافة النهر بناحية قرية الكولا دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اخميم بغرق الطفلة ياسمين . ع . م 8 سنوات والطفلة ووفاء . جد . م 10 سنوات بنهر النيل بناحية نجع كمال الدين دائرة المركز وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث للبحث عن الطفلتين.

ونظرا لسرعة التيار بالمنطقة لم تتمكن القوات من العثور على الجثتين حتى اليوم واليوم عثر على طفلة بالقرب من مكان الغرق على بعد 500 متر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تعميم نشرة بأوصاف الطفلة الثانية التى مازالت غارقة على كافة المراكز والاقسام ومديريات الامن المجاورة للإبلاغ فى حالة ظهور الجثة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.