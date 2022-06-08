الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسى على السعى الدائم لإعمار بيوت العبادة

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكل ما يبذله من مجهودات جادة ومخلصة فى خدمة الوطن، والعمل على بناء منظومة الدولة المصرية المدنية الحديثة، وعلى رأسها تحقيق دولة المواطنة المصرية والتى تعكس الإيمان الحقيقى بقيمة الآخر وقيمة العيش المشترك.

وأضاف أنه يشكر الرئيس على السعى الدائم لإعمار بيوت العبادة والصلاة، من تقنين أوضاع الكنائس، وتخصيص أراضٍ لبناء الكنائس فى المدن الجديدة، بجانب إعادة بناء وتجديد جميع الكنائس المتضررة، متابعا "لن ننسى أنه فى عصر الرئيس السيسي تم إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية لأول مرة فى تاريخ الكنيسة الإنجيلية المصرية، للتأكيد على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المصريين".

وأضاف: "بعد مرور 8 سنوات نستطيع وبكل وضوح رؤية قيادة ودولة تسعى لتطبيق أساسيات مجتمع العدالة والتنمية، من خلال المبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس من منطلق مسؤولية إنسانية مباشرة نحو تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى فى جميع ربوع بلادنا، والتى تهدف لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

وتابع: نجدد اليوم عهدنا وثقتنا فى القيادة السياسية، من أجل خطوات أعظم تتخذها الدولة المصرية، لتحقيق المستقبل المشرق لبلادنا، ونتجاوز جميع التحديات معًا، بيد وعقل وقلب مصري واحد.