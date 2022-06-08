الصين تحذر من تساقط غزير للأمطار وتطلق إنذارا باللون الأصفر

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جددت الصين إنذارا باللون الأصفر من العواصف المطيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - إنه من المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء من مقاطعات جيانجشي وفوجيان وقوانجدونج وقوانغشي ويوننان وهاينان وتايوان، ستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

وأضاف أن بعض المناطق ستشهد أمطارا يصل منسوبها إلى 180 مليمترا ، ودعا المركز الحكومات المحلية لاتخاذ الاستعدادات المناسبة وتنفيذ إجراءات السيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تجتاحها أمطار غزيرة، وتوجيه حركة المرور في الأقسام التي تغمرها المياه.

كما اقترح قطع إمدادات الكهرباء الخارجية الخطرة في المناطق المنخفضة، ونقل الناس إلى مناطق آمنة وفحص أنظمة تصريف المياه في المدن والأراضي الزراعية وأحواض الأسماك.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر خطرا، ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.