الصحة اللبنانية توصى بالحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا

أ ش أ

أوصت وزارة الصحة العامة اللبنانية المواطنين بالحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا بدون موعد مسبق لكل من مضى على تلقية الجرعة الثالثة من اللقاح أكثر من 6 أشهر، وذلك بناء على التوصيات العلمية في هذا الشأن.

وأكدت الوزراة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وهناك العديد من المتحورات الجديدة التي تسببت في ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 في العديد من الدول خصوصا الأوروبية منها.

وأوضحت أن نسبة الملقحين بجرعتين من لقاح كورونا في لبنان لا تتعدى الـ45%، مشيرة إلى أن التزام بالاجراءات الوقائية من وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أصبح شبه معدوم في المجتمع اللبناني.

ودعت إلى التقيد بالإجراءات الوقائية من ناحية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ووضع الكمامة، خصوصا في المؤسسات العامة والتجمعات والمطاعم والأماكن المغلقة، موضحة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا يتوقع أن تكون أقوى من حيث نشر العدوى، وهو ما دفع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة الإصدار عدد من التوصيات.

وشددت على ضرورة المسارعة إلى أخذ اللقاح، في حال عدم أخذ أي جرعة منه حتى الآن، موضحة أن ثبت علمياً ان تلقي لقاح كوفيد بصورة منتظمة يخفف من الوفيات الناتجة عن المرض بطريقة ملحوظة، ويحد من مضاعفاته، خصوصا في الحالات التي تستدعي دخول المستشفى أو العناية الفائقة.

وأضافت أنه على كل من تلقى جرعتين من اللقاح، أخذ الجرعة الثالثة، مع التأكيد أن الجرعة الثالثة لن تزيد من احتمالات الإصابة بالآثار الجانبية للقاح.

وشجعت الوزارة على تلقيح الاطفال من عمر 5 الى 12 سنة بعد توافر اللقاح الخاص بهذه الفئة العمرية.