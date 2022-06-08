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السيطرة على حريق نشب فى مخلفات بقطعة أرض فضاء بقسم ثان سوهاج

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:33 ص
السيطرة على حريق نشب فى مخلفات بقطعة أرض فضاء بقسم ثان سوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائى نتيجة سقوط شجرة نخيل، ولم ينتج عن الحريق أى خسائر بالأرواح.
 
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم بقطعة أرض فضاء، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإخماده.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، نشوب حريق ببعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة أرض فضاء دائرة القسم ملك "علي س ع م" 66 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.
 
وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط شجرة نخيل بجانب الطريق على سلك عامود كهرباء بالشارع، وأضاف باحتراق بعض الأخشاب القديمة المتهالكة بقطعة الأرض، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

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