السجن 3 سنوات لمتهم بالابتزاز عبر الإنترنت فى كفر البطيخ

دمياط معتز الشربينى

قضت محكمة جنايات دمياط حضورياً بمعاقبة "أ.م.ن.غ" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى الجريمة والتى وصفت بأنها قضية ابتزاز عبرالإنترنت و"فيس بوك".

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن المتهم هدد المجنى عليهم عبر وسيط إلكتروني بإفشاء صوراً وتسجيلات والمتحصل عليها من التهمة محل الوصف بقصد الحصول علي منفعة نظير عدم نشرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدى المتهم علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليهم بأن نقل بواسطة الأجهـزة الإلكترونية صورا خاصة بهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ماسنجر فيس بوك بغير رضـائهم، واستعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليهم، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإسـاءة استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

وأضافت أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة، وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة الأولي عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.