اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بضرب طفله حتى الموت فى العاشر من رمضان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:44 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بضرب طفله حتى الموت فى العاشر من رمضان محكمة الجنايات
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد شوك ومحمود منصور، وأمانة سر، تامر عبد العظيم، اليوم، عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتعدى على طفله حتى الموت  بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.
 
تعود أحداث القضية رقم 651 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بوفاة طفل على يد والده إثر مشاجرة بين والد الطفل وطليقته (والدة الطفل المجني عليه) وذلك بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.
 
وتبين وفاة الطفل معاذ، 4 سنوات، على يد والده علي ال، 30 سنة، عامل في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الأب وطليقته (والدة الطفل)، وأن الطفل كان رفقة والده في وجود زوجة والده، فيما تبين حدوث الواقعة بعد حصول طليقة المتهم (والدة الطفل) على حكم يُثبت أحقيتها في نفقة الصغير.
 
جرى ضبط الأب المتهم، وقرر أنه كان يادب نجله ولم يقصد قتله ولكنه توفى متأثرا بإصابته، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


العاشر من رمضان

الشرقية

اب يقتل طفله

الطفل معاذ

جنايات الزقازيق


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