اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:34 م
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الزراعة تنفى رفض استيراد شحنة قمح هندى: الشحنات فخمة وممتازة جدا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:08 م
الزراعة تنفى رفض استيراد شحنة قمح هندى: الشحنات فخمة وممتازة جدا الدكتور عباس الشناوى
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد أي رفض لأى شحنات قمح هندية إطلاقاً، وتابع: "رئيس الإدارة المركزية أشرف على شحنة القمح الهندى في دولة المنشأ وكانت فخمة وممتازة جداً وما كان هو عملية ترتيبات فقط بين الدولتين".
 
وأضاف "الشناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنع سمع تصريحات وزير الزراعة بشأن رفض شحنة قمح هندى، وتابع:" لكن أنا تواصلت مع الحجر الزراعى ونحن في مرحلة البحث عن منشأ جديد لاستيراد القمح وكانت الهند إحدى هذه الشحنات".
 
وأردف "الشناوى"، أنه حتى الآن لا يوجد أية شحنة قمح هندى وصلت إلى مصر وتم رفضها".

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