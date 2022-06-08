الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عمرو عبد الرؤوف أحمد بلاسي؛ للتعزية في وفاة شقيقة اللواء أشرف عطية عبد الباري، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأربعاء، 08 يونيو 2022 03:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 06 يونيو 2022 02:41 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 04 يونيو 2022 11:49 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 01 يونيو 2022 12:34 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الفنان سمير صبرىالثلاثاء، 24 مايو 2022 12:04 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة