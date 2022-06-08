اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:32 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عمرو عبد الرؤوف أحمد بلاسي؛ للتعزية في وفاة شقيقة اللواء أشرف عطية عبد الباري، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

الرئيس السيسي


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة