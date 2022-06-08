اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في بلاده

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:27 م
الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في بلاده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الاجتماع تم تخصيصه لتقييم "الوضع العام في البلاد".


يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.


وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الجزائري، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة تابعة للقوات المسلحة الجزائرية).


الجزائر

عبد المجيد تبون

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