الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ذخيرة باستخدام صواريخ عالية الدقة فى خاركوف

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن الصواريخ الروسية عالية الدقة قصفت مصنعا للمدرعات وورش لإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للجيش الأوكراني في منطقة (خاركوف).



وأضاف البيان "أن القصف الجوي أسفر عن تدمير مركز قيادة تابعة للكتيبة 14 الآلية بالقوات المسلحة الأوكرانية والقضاء على أكثر من 160 من القوميين المتطرفين وتدمير 8 دبابات، وراجمتي صواريخ "جراد" وبطارية مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية و13 سيارة مختلفة الاستخدام".



وأوضح أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" ومروحية "مي - 8" لافتا إلى أن التشكيلات الأوكرانية في "دونباس" تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والسلاح والمعدات".



وأشارت الوزارة إلى أنه - خلال 3 أيام من المعارك في "سفياتوجورسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية - خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 300 من القوميين و6 دبابات و15 مدرعة مختلفة الأنواع و36 وحدة مدفعية ميدان وهاون و4 راجمات صواريخ "جراد" وأكثر من 20 سيارة.