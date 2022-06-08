اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ذخيرة باستخدام صواريخ عالية الدقة فى خاركوف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:09 م
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ذخيرة باستخدام صواريخ عالية الدقة فى خاركوف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 مستودعات أسلحة وذخيرة باستخدام صواريخ عالية الدقة في (خاركوف) الأوكرانية.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن الصواريخ الروسية عالية الدقة قصفت مصنعا للمدرعات وورش لإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للجيش الأوكراني في منطقة (خاركوف).


وأضاف البيان "أن القصف الجوي أسفر عن تدمير مركز قيادة تابعة للكتيبة 14 الآلية بالقوات المسلحة الأوكرانية والقضاء على أكثر من 160 من القوميين المتطرفين وتدمير 8 دبابات، وراجمتي صواريخ "جراد" وبطارية مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية و13 سيارة مختلفة الاستخدام".


وأوضح أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" ومروحية "مي - 8" لافتا إلى أن التشكيلات الأوكرانية في "دونباس" تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والسلاح والمعدات".


وأشارت الوزارة إلى أنه - خلال 3 أيام من المعارك في "سفياتوجورسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية - خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 300 من القوميين و6 دبابات و15 مدرعة مختلفة الأنواع و36 وحدة مدفعية ميدان وهاون و4 راجمات صواريخ "جراد" وأكثر من 20 سيارة.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة