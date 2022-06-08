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الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:00 ص
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب كتائب أزوف الأوكرانية المتهمة بتبنى النازية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبيب في مخزن كبير في ميناء ماريوبول قبل تحرير الجيش الروسي المدينة من قبضتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية الذين تم دحرهم عن الأراضي المحتلة، لم يرغبوا في ترك مخزون الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في المخزن الكبير الواقع عند الميناء البحري".

وأضاف: "وبذلك  أتلفوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".


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