الداخلية تضبط شحنتى هيروين وحشيش فى القاهرة ودمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بحوزة 4 عناصر إجرامية بدمياط، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – دمياط") بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم أستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى – دراجة نارية – مركبة توك توك).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والدراجة النارية ومركبة التوك توك لتسهيل تحركاتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.