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الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:37 م
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الخزانة الأمريكية تحظر على مواطنى الولايات المتحدة شراء الأسهم والسندات الروسية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:36 م
الخزانة الأمريكية تحظر على مواطنى الولايات المتحدة شراء الأسهم والسندات الروسية الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أصدرت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قيودًا جديدة على الاستثمار، تحظر على الأمريكيين شراء الأسهم والسندات الروسية، وفق ما ذكرت  قناة سى إن إن.

ويعد الحظر أحدث خطوة من قبل المسؤولين الأمريكيين لزيادة الضغط المالي على روسيا ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.  

وفقًا  للتوجيهات الجديدة  الصادرة عن وزارة الخزانة، يُحظر على المستثمرين الأمريكيين شراء "سندات الدين والأسهم الجديدة الصادرة في روسيا".

قبل هذا الحظر، كان باستطاعة الأمريكيين  شراء الأسهم والسندات الروسية التي يتم تداولها في الأسواق الثانوية.

وحول ذلك، قالت وزارة الخزانة "إنه سيظل مسموحًا للأمريكيين ببيع الأسهم والسندات الروسية، من خلال شخص غير أمريكي".

ووفقًا لإعلان الحظر، فإن الأمريكيين ليسوا "مطالبين" بالتخلص من الأوراق المالية الروسية وقد يستمرون في الاحتفاظ بها، لكن لا يمكن الدخول مرة أخرى للسوق الروسية والقيام بعمليات شراء جديدة.

وذكرت سي إن  إن الإخبارية، إنه لا يزال بإمكان المستثمرين الأمريكيين أيضًا الاستثمار في الصناديق الأمريكية التي تمتلك أوراقًا مالية روسية، طالما أن تلك الحيازات الروسية ليست الجزء الأكبر من أصول الصناديق. 


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