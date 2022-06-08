اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع بوتين تحتاج تدقيق

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:21 ص
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع بوتين تحتاج تدقيق ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الصادرة من الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين تحتاج إلى تدقيق .
 

وقالت زخاروفا - في تعليق لها على تصريحات زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، "كل هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد منها مرة أخرى"، مضيفة أنه في حال قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، "فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما " .


ومن جانبها، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.


وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف، مضيفا أنه "تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقا لـلمسار الذي اختاره الجانب الأوكراني".

 


ماريا زاخاروفا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة