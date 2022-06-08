اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: إعلامنا يتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:12 م
الخارجية الروسية: إعلامنا يتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض لحرب حقيقية في الولايات المتحدة.


وقالت زاخاروفا - للصحفيين اليوم الأربعاء "نرغب في لفت انتباه المؤسسات الأمريكية والرأي العام إلى ما يحدث مع وسائل الإعلام الروسية على أراضي الولايات المتحدة، حيث تتعرض وسائل الإعلام الروسية لحرب حقيقية". 


وأضافت أنه "اضطهاد حقيقي لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الروس، لقد جمعنا الصحفيين الأمريكيين في المركز الإعلامي بموسكو، التي لا تزال معتمدة هنا، وعرضنا عليهم بالتفصيل ما يحدث مع زملائهم الروس في الولايات المتحدة على خلفية التصريحات الدائمة من قبل واشنطن حول انتهاك حرية التعبير والصحافة في روسيا".

وتابعت زاخاروفا: "لقد تبين أنهم لم يكونوا يعرفون عن ذلك شيئا، أي أن الصحفيين الأمريكيين العاملين في روسيا، لا يعرفون كيف يعيش زملاؤهم الروس في الولايات المتحدة".


ماريا زاخاروفا

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