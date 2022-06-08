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الحكومة تعلن عن حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من أول يوليو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:52 م
الحكومة تعلن عن حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من أول يوليو اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إجراء حركة ترقيات بكافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتباراً من 1/7/2022.  
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.
 
كما وافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزارع السمكى، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان.  
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعددها (21) قطعة أرض، بمحافظات مطروح، والبحيرة، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وذلك لاستخدامها فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050.

حركة ترقيات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس


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