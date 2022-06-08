اليوم السابع
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التموين: صرف 40% من مقررات يونيو حتى الآن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:00 ص
التموين: صرف 40% من مقررات يونيو حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية المدعمة، وأنه تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات يونيو الجارى، وأنه جارى استكمال صرف المقررات إلى المواطنين من قائمة سلع تضم 25 سلعة، على رأسها السلع الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز، بنفس الأسعار السابقة دون زيادة، وذلك من خلال 40 ألف منفذ يعمل من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً يوميا.

وتتنوع المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ، ما بين "جمعيتى.. مجمعات استهلاكية.. بقالى التموين" مستوى المحافظات، مخصصة لصرف سلع الدعم إلى 64 مليون مواطن مقيد على 23 مليون بطاقة تموينية.

وتدعم الدولة السلع التموينية التى تصرف على بطاقات الدعم، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.

وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار سلع المنظومة التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من التزام تجار التموين بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المعلن عنها.


التموين

مقررات يونيو

السلع المدعمة

مخزون السلع الغذائية


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