اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:08 م
أكرم القصاص
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التموين تتعاقد على شراء 52 ألف طن زيت طعام والمخزون 6 أشهر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:57 م
التموين تتعاقد على شراء 52 ألف طن زيت طعام والمخزون 6 أشهر زيت تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 52500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
 
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، بعد قرار الوزارة فى مد فترة التسجيل حتى نهابة شهر يوليو المقبل وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين. 
 
كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
 
 
 
 
 
 

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