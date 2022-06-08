البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المتحدة للأسمدة" بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المتحدة للأسمدة والكيماويات لعدد 45 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة فرونتال للمنظفات لعدد 68 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم المصرية اليونانية للتجارة لعدد 56 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول 628.3 ألف سهم بقيمة 37 مليون جنيه لعدد 90 عملية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.7 مليون ورقة مالية بقيمة 901.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.61%، والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 123.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 165 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3953 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.