البنك المركزى الروسى يخفف قيود الحوالات للأفراد

وذكر البنك - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "أنه اعتبارا من اليوم رفع البنك المركزي المبلغ المسموح للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويله إلى الخارج من 50 ألف دولار إلى 150 ألف دولار شهريا" موضحا أنه يحق للموطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويل ما لا يزيد عن 150 ألف دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى في الشهر من الحسابات في أحد البنوك الروسية إلى حسابهم في الخارج أو إلى شخص آخر.



وأشار المركزي الروسي إلى أنه من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب، سيتمكن الروس والمقيمون من الدول الصديقة من تحويل ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات أجنبية أخرى في غضون شهر.



وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو، وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، من ضمنها تم فرض قيود على الحوالات.