البرلمان الأوروبى يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

كتب محمد جمال

اعتمد نواب البرلمان الأوروبى فى الجلسة العامة في ستراسبورج قرارا يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وأيد القرار 438 برلمانيا، وصوت 65 ضده.

وقال البرلمان الأوروبى في بيان:" أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن رغبتهم في منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة، كإشارة سياسية واضحة للتضامن مع شعبها".

كما أيد النواب التحقيق في "جميع الجرائم المرتكبة في أوكرانيا"، ودعوا أيضا إلى إنشاء محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة.

ووقع فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كييف في أبريل، زيلينسكى استبيانا لبدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحاليا، تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم ردود أوكرانيا ومن المتوقع أن تقدم توصياتها بشأن إمكانية منح أوكرانيا وضع مرشح، لرؤساء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم فى 23-24 يونيو.