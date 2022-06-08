اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:35 م
البرلمان الأوروبى يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى البرلمان الأوروبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد نواب البرلمان الأوروبى فى الجلسة العامة في ستراسبورج قرارا يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وأيد القرار 438 برلمانيا، وصوت 65 ضده.

وقال البرلمان الأوروبى في بيان:" أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن رغبتهم في منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة، كإشارة سياسية واضحة للتضامن مع شعبها".

كما أيد النواب التحقيق في "جميع الجرائم المرتكبة في أوكرانيا"، ودعوا أيضا إلى إنشاء محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة.

ووقع فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كييف في أبريل، زيلينسكى استبيانا لبدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحاليا، تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم ردود أوكرانيا ومن المتوقع أن تقدم توصياتها بشأن إمكانية منح أوكرانيا وضع مرشح، لرؤساء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم فى 23-24 يونيو.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

جرس إنذار من تداعيات الأوضاع فى أوكرانيا.. جوتيريش: الحرب أثرت على 1.6 مليار شخص حتى الآن.. وواشنطن توسع استخدام الأقمار الصناعية لعمليات استطلاع بكييف.. الدفاع الروسية: أوكرانيا تستعد لضربات مدفعية على حدودنا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:10 م

الرئيس التشيكى يرفض مشاركة 127 مواطنا ببلاده في الأعمال العسكرية في أوكرانيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:57 م

لجنة التحقيق الروسية: ندرس بيانات وزارة الدفاع حول الإرهاب الغذائي الذي تمارسه أوكرانيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:50 م

موسكو تتهم قوات أوكرانيا باستخدام المدارس نقاط إطلاق للنار وتحصينات مدفعية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:48 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة