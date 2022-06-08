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الاتحاد الأوروبى يصوت اليوم على قرار حظر السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من عام 2035

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:37 م
الاتحاد الأوروبى يصوت اليوم على قرار حظر السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من عام 2035 الاتحاد الأوروبى
كتب محمد جمال

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يعتزم المشرعون فى الاتحاد الأوروبى، فى وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، التصويت على مستقبل السيارات ذات المحركات التى تعمل بالوقود اعتبارا من عام 2035،  وفق قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، والتصويت المقرر لمجلس الاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق فى ستراسبورج بفرنسا، هو جزء من مشروع قانون الاتحاد الأوروبى لتكثيف مكافحة الاحتباس الحرارى.
 
والسيارات مسئولة عن نحو 12% من انبعاثات الغازات الدفيئة فى أوروبا المسؤولة عن تغير المناخ.
 
هذا التصويت من شأنه أن يجبر شركات صناعة السيارات على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 100% فى عام 2035، وهى خطوة من شأنها أن ترقى إلى مستوى حظر الاتحاد الأوروبى فى ذلك العام بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين أو الديزل.
 
وتحث صناعة السيارات وبعض الأصوات السياسية على انتقال أكثر تدريجيا إلى أساطيل كهربائية بالكامل، مع تقليل ثانى أكسيد الكربون بنسبة 90% في عام 2035 كحل وسط محتمل.
 
هناك اقتراح على الطاولة أيضا، بخفض قدره 55% فى ثانى أكسيد الكربون المنبعث من السيارات فى عام 2030 مقارنة بعام 2021.

الاتحاد الأوروبى

سيارات

تغير المناخ

الوقود


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