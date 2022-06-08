اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأولى على البحيرة بالشهادة الاعدادية: والدى سر تفوقى.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:03 م
الأولى على البحيرة بالشهادة الاعدادية: والدى سر تفوقى.. صور الطالبة آية وسط أسرتها
فريق المحافظات

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عبرت الطالبة آية رمضان عباس من قرية خنيزة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عن سعادتها البالغة بعد أن تفاجأت برؤية اسمها فور إعلان مديرية التربيه والتعليم بالبحيرة لأسماء أوائل الشهادة الاعدادية.

وقال والد آية لـ"اليوم السابع"، إن البهجة والزغاريد ملأت منزله وغمرت السعادة قلوب أسرته عقب قراءة اسم ابنته بين أسماء الطلبة الأوائل على المحافظة والتأكد من حصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وأوضحت آية أن الاجتهاد الدائم وتنظيم الوقت والمتابعة المستمرة من أبويها هى السبب الرئيسي لحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظة، مشيرة إلى أنها قامت بتنظيم وقتها علي نحو  45 دقيقة للمذاكرة و15 دقيقة للراحة، مشيرة إلى أن والدها كان يساعدها فى المذاكرة.

كما أشارت إلى رغبتها دخول الثانوية العامة شعبة الرياضة للالتحاق بهندسة البترول أو هندسة الديكور فيما بعد كما أكدت علي الاحترام الكامل من والدها للمجال الذي ترغب فى الالتحاق به.

بينما قال والد آية، إن مدير مديرية التربية والتعليم  قام بالتواصل معه وتهنئته ودعا ابنته للتكريم فى مقر المديرية، كما تواصل معه مكتب محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وقام بتهنئته، مؤكدا رفضه لمبدأ الدروس الخصوصية، ومشيرًا إلى الاعتماد الكامل على الكتب المدرسية وليست الخارجية، كما أكد على دعمه لكل اختيارات ابنته أيا كان المجال الذى ترغب فى دراسته في المراحل القادمة.

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (1)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية 

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (2)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (3)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (4)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية

 

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (5)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية 

 

الطالبة أية (1)

الطالبة أية

 

الطالبة أية (2)
الطالبة أية 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (1)
الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (2)
الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (3)

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (4)
الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (5)

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

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