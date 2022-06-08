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الأوقاف تعلن مدّ باب التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية حتى 30 يونيو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:15 م
الأوقاف تعلن مدّ باب التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية حتى 30 يونيو وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، مدّ باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية، حتى 30 يونيو لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء نظرًا للإقبال الكبير على التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية. 
 
وأوضحت الوزارة، أن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية ، وذلك بكافة الضوابط والشروط السابقة في الإعلان.

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