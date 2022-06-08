الأمم المتحدة: 4,253 شخصا ضحايا الحرب الأوكرانية و5 آلاف مصاب

كتبت : هند المغربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تُلحق خسائر في الأرواح، ونقلا عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه حتى اخر احصائية قُتل 4,253 رجلا وامرأة وطفلا، بينما أصيب أكثر من خمسة آلاف شخص بجراح.

وأضاف الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، من المقرّ الدائم بنيويورك، إن نصف هؤلاء الضحايا في دونيتسك وإقليم لوهانسكا، حيث يدور حاليا أعنف قتال.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة تواصل الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها في أوكرانيا، الوصول إلى المزيد من الأشخاص بالمساعدات الإنسانية حيث ساعدت الأمم المتحدة 7.8 مليون شخص في عموم البلاد.

وقال دوجاريك: "يتم تمويل النداء العاجل لأوكرانيا حاليا بأكثر من 72 في المائة، حيث تم تلقي 1.62 مليار دولار من المبلغ المطلوب وقدره 2.25 مليار دولار.