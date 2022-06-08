اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: لم نتحقق من مزاعم سرقة الاتحاد الروسى للقمح الأوكرانى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:56 ص
الأمم المتحدة: لم نتحقق من مزاعم سرقة الاتحاد الروسى للقمح الأوكرانى الحرب فى اوكرانيا
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة حول مزاعم سرقة الاتحاد الروسي للقمح فى أوكرانيا، وما إذا كانت الأمم المتحدة على دراية بذلك" وفقا للتقارير  جارى التواصل مع زملائنا في برنامج الأغذية العالمي، لافتا الى انه لم تتمكن المنظمة من التحقق من مثل هذه المزاعم."

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: مصمم على العمل على ما يشير إليه "بالصفقة الشاملة" فيما يتعلق بتدفق الحبوب من أوكرانيا وأيضا تصدير الغذاء والسماد من الاتحاد الروسي.

وقال: "تتواصل الجهود، وفي كل مرحلة تُستكمل فيها الأمور من جانبنا، سنتحدث عنها علنا لكن بينما المناقشات جارية، فإننا لن نفعل ذلك."

 

 


الأمم المتحدة

جوتيريش

أوكرانيا

الاتحاد الروسي

القمح


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة