الأمم المتحدة: لم نتحقق من مزاعم سرقة الاتحاد الروسى للقمح الأوكرانى

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة حول مزاعم سرقة الاتحاد الروسي للقمح فى أوكرانيا، وما إذا كانت الأمم المتحدة على دراية بذلك" وفقا للتقارير جارى التواصل مع زملائنا في برنامج الأغذية العالمي، لافتا الى انه لم تتمكن المنظمة من التحقق من مثل هذه المزاعم."

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: مصمم على العمل على ما يشير إليه "بالصفقة الشاملة" فيما يتعلق بتدفق الحبوب من أوكرانيا وأيضا تصدير الغذاء والسماد من الاتحاد الروسي.

وقال: "تتواصل الجهود، وفي كل مرحلة تُستكمل فيها الأمور من جانبنا، سنتحدث عنها علنا لكن بينما المناقشات جارية، فإننا لن نفعل ذلك."