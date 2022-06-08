الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائى

كتبت : هند المغربي

خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة 4 ملايين دولار لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة كاراموجا، في شمال شرق أوغندا.

ووفق الأمم المتحدة أدى ضعف إنتاج الغذاء هناك إلى زيادة الجوع في العامين الماضيين، لافته إلى أن أكثر من 500 ألف رجل وامرأة وطفل في كاراموجا - أي أكثر من 40 % من سكان المنطقة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويشمل ذلك حوالي 90.000 شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

كما أدت النظم الغذائية السيئة والأمراض إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. يعاني أكثر من 90.000 طفل وما يقرب من 9500 امرأة حامل أو مرضعة من سوء التغذية الحاد أو يحتاجون إلى علاج.

وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه سيسمح التمويل الجديد بدعم ما يقرب من 300 الف شخص تأثروا بالجفاف بالغذاء والتغذية والمياه والرعاية الصحية وحماية الطفل وغيرها من المساعدات.