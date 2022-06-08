اعرفى نصائح العناية بالبشرة لتجنب أعراض الشيخوخة

كتبت - ميرفت رشاد

تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور في الثلاثينيات، هناك تغيرات في التركيب ، تضخم المسام، بهتان، ترهل، ظهور الخطوط الدقيقة، التجاعيد والهالات السوداء، حاولي أن تكوني صارمة بشأن روتين العناية ببشرتك إذا كنتِ تريدين رؤية تغييرات ملحوظة لأنه بحلول هذا العمر هناك الكثير من العوامل التي تعمل ضد جودة بشرتك، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

خلال النهار ، تتعرض بشرتنا للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الضغوطات البيئية مثل التلوث، يمكن للجذور الحرة الناتجة عن هذه التعرضات أن تكسر الكولاجين وتؤدي أيضًا إلى تصبغ الجلد، يجب أن تكون العناية بالبشرة خلال النهار تدور حول الحماية، مصل مضاد للأكسدة ومرطب وواقي من الشمس من الضروريات، ابحث عن مكونات مثل فيتامين سي وفيتامين هـ وحمض الفيروليك في مصل الدم المضاد للأكسدة ، قد لا تعمل الأمصال المضادة للأكسدة معنا جميعًا، يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور ، لذا استشر طبيب الأمراض الجلدية قبل بدء روتينك.

مع تقدمنا ​​في السن ، تميل بشرتنا إلى الجفاف، وستتقدم البشرة المصابة بالجفاف بالتأكيد بشكل أسرع وبالتالي ، نحن بحاجة إلى الحفاظ على الترطيب الكافي، اشرب الكثير من الماء وضع المرطب، يجب أن تكون المرطبات غنية بمكونات مثل السيراميد والأحماض الدهنية والسكوالين وحمض الهيالورونيك، إذا كانت بشرتك دهنية ، اختاري مرطبًا يحتوي على هلام.

استخدم كريم العين، تميل المنطقة حول العينين إلى أن تكون أرق وبالتالي أكثر حساسية، يمكن أن يكون هناك تصبغ ، دوائر داكنة ، خطوط دقيقة،ـ تحدث إلى أطباء الجلدية الخاص بك واستخدم كريمًا أو مصلًا مصممًا خصيصًا لتلك المنطقة.

الآن كل ما تبذلونه من خطوات العناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة عديمة الفائدة إلا إذا كنت تستخدم واقي الشمس ، وإذا كانت ميزانية العناية ببشرتك منخفضة ، فاستثمر فقط في واقي الشمس.

في الليل ، تتحول بشرتك إلى وضع الإصلاح، لذا يجب أن يركز روتين العناية بالبشرة ليلاً على تجديد الشباب، يجب أن تكون أحماض الريتينول أو ألفا أو بيتا هيدروكسي جزءًا من روتين العناية بالبشرة ليلاً، إنها تساعد في تسريع دوران خلايا الجلد ، وهي عملية تتباطأ في الثلاثينيات، الريتينول هو خيارك الأفضل لتجديد شباب بشرتك وتجديدها.

الريتينول ، مشتق من فيتامين أ ، يدعم الإنتاج الطبيعي للكولاجين والإيلاستين لتقليل ظهور التجاعيد وكذلك يحسن نسيج الجلد، يعتمد نوع الريتينول وكيفية زيادة قوته تدريجيًا على نوع بشرتك.