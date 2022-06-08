ازمة الإساءة للرسول في الهند.. اعتقال مسئول في الحزب الحاكم بعد التصريحات

وكالات

قال مسؤولون، الأربعاء، إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد، ما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية.

وبحسب وكالة رويترز ، أُلقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب توتر طائفي، الأسبوع الماضي، خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام.

وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة: "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين"، مشيراً إلى أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصاً في أعقاب التوتر في كانبور.