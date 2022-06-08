اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ازمة الإساءة للرسول في الهند.. اعتقال مسئول في الحزب الحاكم بعد التصريحات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:09 ص
ازمة الإساءة للرسول في الهند.. اعتقال مسئول في الحزب الحاكم بعد التصريحات ازمة التصريحات المسئية أثارت غضب كثير من الهنود ـ أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون، الأربعاء، إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم شاب في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد، ما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية.

 

وبحسب وكالة رويترز ، أُلقي القبض على هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب توتر طائفي، الأسبوع الماضي، خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام.

 

وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في الشرطة: "اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين"، مشيراً إلى أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصاً في أعقاب التوتر في كانبور.

 

 


الهند

الإساءة للرسول

الحزب القومي الهندوسي

ازمة الهند

ازمة الإساءة للرسول


الموضوعات المتعلقة

"النواب الأردنى" يدين التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:27 م

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول.. ويدعو لمحاسبة مرتكبيها

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:56 م

اليمن يدين بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:57 م

‎الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندي

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:03 م

مفتى الجمهورية يدين بشدة إساءة مسئول هندى للرسول والسيدة عائشة

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:42 م

سلطنة عمان تستنكر التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:01 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة